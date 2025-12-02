Seçil Erzan Kararına Başsavcılık İtiraz Edecek… Adliyede Yap-Boz: Takipsizlikten Sanıklığa, Oradan Beraate

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ama değişmeyen bir şey var: Soruşturma aşamasında koparılan büyük yaygaranın mahkeme salonlarında hızla buharlaşması…

Dün yine bu döngünün birebir yaşandığı bir güne tanıklık ettik.

Banka şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Fatih Terim gibi futbol dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi "yüksek kârlı özel fon" vaadiyle dolandırmıştı.

Erzan, duruşmalarda iddiaları kabul etmedi ve kendisinin de bir "sarmalın içine düşürüldüğünü", kimseyi dolandırmadığını, bir fon vaadinde bulunmadığını savundu. Futbolcuların pek çoğunun kendisinden bir alacağı olmadığını öne sürdü. Ancak futbolcular bunu reddetti.

Dün ise Seçil Erzan hakkında mahkeme kararını verdi:

102 yıl 2 ay 2 gün hapis.

Bu kararın yanında bir detay daha vardı ki asıl tartışma orada:

Yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.

Bu karar herkesi şaşırttı.

Neden mi şaşırttı?

Şimdi tek tek anlatacağım.

Bu skandal patlak verdiğinde soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Garipti...

Üstelik adliye koridorlarında bu takipsizlik kararına ilişkin fısıltılar hiç bitmemişti.

8 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akın Gürlek atandı.

Ve bir anda raflardan bazı dosyalar inmeye başladı.

Onlardan biri de Seçil Erzan dosyasıydı.

Takipsizlikle kurtulan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında bu kez nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Bir sabah kalktık, savcılığın bir dönem “suç yok” dediği iki isim artık “sanık” olmuştu.

İki ismin dosyası Seçil Erzan ana davasıyla birleşti.

Davada duruşma savcısı mütalaa verdi.

Vee bu iki isim hakkında beraat talep ediyordu.

Bu bile başlı başına tuhaf değil mi?

• Bir savcı takipsizlik veriyor,

• Başka bir savcı iddianame hazırlıyor.

• İddia makamının hazırladığı iddianameye rağmen duruşma savcısı da beraat istiyor.

• Mahkeme beraat kararı veriyor…

Aldığım bilgiye göre mahkemenin verdiği karara Başsavcılık karara itiraz edecek.

Bu zincirin neresine güveneceğiz?

Hangi aşama doğru?

Kim yanıldı?

Kim doğruyu söyledi?

Şimdi gözler İstinaf Mahkemesi’nde olacak.

Bakalım onlar ne diyecek…

Belki de bu dosyada yolculuk daha yeni başlıyordur.