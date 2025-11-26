Van’ın En Büyük Tefecisinin Sırrı: Kim Öldürdü, Yargı Neden İkiye Bölündü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2022’nin kavurucu bir temmuz günü öldürüldüğünde ajanslar meseleyi “iki aile arasındaki kavga” diye servis etti. Oysa ortada iki aileyi aşan, hatta basit bir kavganın çok ötesine geçen, iç içe geçmiş ilişkiler, servet davaları ve çelişkili yargı kararları vardı.

İleri hakkında yıllardır tefecilik iddiaları dile getiriliyordu. Paraya sıkışan onlarca insanın ismini saydığı bir ağ… Büyük bir servet… Ve sonra bir gün, bu servetin sahibi öldürülüyor.

Soruşturmanın ilk aşaması aslında yoruma çok açık değildi: Erdal Hükenek gözaltına alındı ve tutuklandı. Hukuken de fiilen de “fail” oydu.

Peki ya perde arkası?

MİRAS KAVGASI MI, CİNAYET PLANI MI?

Cinayetin hemen ardından gözler, İleri’nin “imam nikahlı eşi” Nehir İleri’ye çevrildi. Nehir İleri’nin iki çocuğu vardı ve milyon dolarlık servet için kolları hemen sıvayıp, miras davaları açtı.

Fakat miras tartışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı: Nehir İleri gözaltına alındı.

Savcılığın gerekçesi hafife alınacak türden değildi:

Erdal Hükenek’in adına alınmış bir hattın, fiilen Nehir İleri tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Dahası, Hükenek’in Antalya’da bir otelde Nehir İleri ile defalarca aynı odaya girdiği iddia ediliyordu.

İki isim arasındaki bağ artık iddia olmaktan çıkıyor, teknik delillerle destekleniyordu.

Bu noktaya kadar dosya, “cinayetin hem faili hem planlayıcısı kim?” sorusuna doğru ilerliyor gibiydi.

Ama tam burada yargı, keskin bir viraj aldı.

MAHKEME BERAAT VERDİ… PEKİ NEDEN?

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Nehir İleri hakkında “kasten adam öldürme” suçundan beraat kararı verdi.

Gerekçe netti:

“Sanığın suçu işlediğine dair kesin delil yok.”

Hükenek ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası aldı.

Bu karar hem savcıyı hem de Mahsun İleri’nin ailesini tatmin etmedi. Dosya istinafa taşındı.

Ve işte en kritik kırılma burada yaşandı.

İSTİNAF KARARI NEDEN BOZDU?

Van Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının “eksik araştırmaya dayandığı” kanaatine vardı.

Çünkü dosyada; HTS kayıtları, telefon görüşmeleri, mesaj içerikleri, otel giriş–çıkış kayıtlarıbirlikte değerlendirildiğinde, Nehir İleri ile Erdal Hükenek arasında uzun süredir devam eden bir irtibat olduğu, hatta olay günü birlikte hareket ettiklerine dair güçlü bulgular bulunduğu belirtildi.

Bölge mahkemesi, beraat kararının “yanılgıya dayandığını” söyleyerek hükmü bozdu.

Ardından Nehir İleri’ye yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulandı.

Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Ve işte en şaşırtıcı karar tam da burada geldi.

AYNI MAHKEME BU KEZ TUTUKLADI

Yeniden başlayan yargılamanın daha ikinci celsesinde Nehir İleri tutuklandı.

Burada akla gelen sorular öyle sıradan değil:

Bir sanığa beraat veren heyet, nasıl oluyor da aynı dosyada “kuvvetli suç şüphesi” bularak tutuklamaya hükmediyor?

Heyet mi değişti?

Yoksa istinafın bozma gerekçeleri mi dosyanın ağırlığını yeniden hissettirdi?

Bu soruların yanıtını dosyanın seyri verecek. Ancak ortada çok net bir gerçeklik var:

Bir gün “kesin delil yok” diyen sistem, başka bir gün aynı kişi için “kuvvetli suç şüphesi var” diyebiliyorsa, bu yalnızca dosyaya dair değil, yargının tutarlılığına dair de soru işareti doğurur.

Sonuç yerine…

Van’ın en büyük tefecisinin ölümü, sadece bir cinayet dosyası değil.

Arka planda büyük bir servet, ilişkiler ağı, siyasi bağlantılar, çelişkili ifadeler ve şimdi de çelişkili yargı kararları var.

Bu dosya, yalnızca “kim öldürdü?” sorusuyla değil;

“Yargı neye göre karar veriyor?” sorusuyla da Türkiye’nin önünde duruyor.

Sorular çok.

Cevaplar ise hala eksik.