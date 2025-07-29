Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat

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Adalet Bakanlığı, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği ve kamuoyunu sarsan ‘Adliyedeki vesayet skandalı’ üzerinden dönen usulsüzlük iddialarına ilişkin harekete geçti. Bakan Tunç, yalnızca tekil bir dosya değil, tüm vasi atamalarının tek tek incelenmesi yönünde Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) talimat verdi. Haberimizin gündem olması sonrası Adalet Bakanlığı yetkilileri de konuya ilişkin olarak Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ile temasa geçerek, bilgi aldı.

‘İNAN KIRAÇ’ ÖRNEĞİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Seyhan Avşar Gerçek Gündem’deki köşesinde, Anadolu Adliyesi’nde belli mahkemeler eliyle genç ve kıdemsiz avukatların vasi olarak atandığını, vesayet altındaki yaşlı ve kimsesiz bireylerin mal varlıklarının ise usulsüz şekilde elden çıkarıldığı yönündeki iddiaları kaleme aldı. Yazıda en dikkat çeken örneklerden biri de, ünlü iş insanı İnan Kıraç’a atanan vasilerin, hiçbir hukuki işlem yapmadan, Çorum Barosu'ndan Avukat Eşref Kaya’ya tam 128 milyon TL vekalet ücreti ödenmesine karar vermesi oldu. Avşar, adliyedeki vesayet sistemine çöken organize bir yapıdan söz etti.

SKANDAL MECLİS’E GELDİ

Seyhan Avşar’ın yazısından sonra konu hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşındı. Muhalefet partileri peş peşe soru önergeleri vererek, yargıdaki bu iddiaların aydınlatılmasını talep etti. Milletvekilleri, ‘aynı mahkeme grubunun sürekli aynı avukatları atadığı’, ‘bu kişilere yüklü ödemeler yapıldığı’ ve ‘kamu vicdanını yaralayan bir düzenin kurulduğu’ iddialarına dikkat çekti.

BAKAN TUNÇ HAREKETE GEÇTİ

Gelişmeler üzerine Adalet Bakanı Tunç’un, HSK’ya sadece İnan Kıraç dosyasıyla sınırlı kalmayacak şekilde, tüm vasi atamalarının, ödenen vekalet ücretlerinin ve vesayet dosyalarının kapsamlı bir incelemeye alınması talimatı verdiği öğrenildi.

SKANDALDA YENİ BİLGİLER

Öte yandan skandala ilişkin ulaştığı yeni bilgileri de bugünkü "Vasiler Üzerinden Dönen Milyonluk Çarkta 2. Perde" başlıklı yazısında açıklayan Avşar, konunun iki yıl önce de gündem geldiğini aktardı. Avşar, yazısının ilgili kısmında ise şunları yazdı: "Bu vasi meselesine ilişkin iki yıl önce 13 Sulh Hukuk Hakimi olan yiğit bir kadın mahkemelere direkt müzekkere yazarak uyarıda bulunmuş. Daha da ilginç olanı bu hakim bazı isimlerin vasiliklerini kuşkulu bulup iptal etmiş. Bu vasiler ise sanki bu dosyalar şahsi davalarıymış gibi vasiliklerinin devamı için üst mahkemelere itirazda bulunmuşlar. Evet evet siz sormadan ben söyleyeyim, itirazları yerinde bulunmuş.

Yani düşünün vasilik mahkemece verilen bir görev, aynı mahkeme “ben sizi görevden alıp başkasını atayacağım” deyince bunlar itiraz edip “illa biz olmalıyız” demişler.

Kadın hakimin başına gelenler ise malumunuz. Başka bir ilde görev yapıyor kendisi…"

Kaynak: Haber Merkezi