Bursa'da Havai Fişekle Yangın Çıkaranlara Gözaltı

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tophane yamaçlarında, 28 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında havai fişek kaynaklı çıkan yangına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa Osmangazi’de dün akşam 23.00 sularında Muradiye Devlet Hastanesi karşısındaki alanda kuru otları ve ağaçları tutuşturan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınmıştı.

Havai fişek kaynaklı olduğu belirlenen yangına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. 28 Temmuz 2025 tarihinde havai fişek kullanarak yangına sebebiyet verdiği belirlenen şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdüğü kaydedilirken, süreçle ilgili kamuoyuna bilginin daha sonra verileceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi