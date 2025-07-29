Giresun’da Yaylada Silahlı Çatışma! 3 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylasındaki Şıh obasında komşu olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybederken, olayda yaralanan S.K. isimli çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA