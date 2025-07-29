Giresun’da Yaylada Silahlı Çatışma! 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylasında bugün sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Giresun’da Yaylada Silahlı Çatışma! 3 Ölü, 1 Yaralı
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Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylasındaki Şıh obasında komşu olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybederken, olayda yaralanan S.K. isimli çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

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