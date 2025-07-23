Sivas’ta Husumetliler Arasında Çatışma: 1 Ölü

Sivas Eğriköprü Mahallesi’nde husumetli O.K. ve Ahmet Arıdıcı arasındaki tartışma pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Arıdıcı hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Sivas’ta Husumetliler Arasında Çatışma: 1 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın Eğriköprü Mahallesi’nde, Kızılırmak Nehri kenarında 23 Temmuz 2025’te husumetli iki kişi arasında kanlı bir kavga yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan O.K. ve Ahmet Arıdıcı, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, Ahmet Arıdıcı sol bacağından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arıdıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.K.’nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul’da IŞİD Operasyonu, 11 Şüpheli Yakalandıİstanbul’da IŞİD Operasyonu, 11 Şüpheli YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas
Son Güncelleme:
Malatya’da Feci Kaza: Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Ölü, 1 Yaralı Malatya’da Feci Kaza: Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Ölü, 1 Yaralı
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
Gemlik’te Aranan Şahıslara Operasyon Gemlik’te Aranan Şahıslara Operasyon
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar: İkinci Kez Kemik İliği Örneği Alınacak Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı