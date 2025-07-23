Sivas’ta Husumetliler Arasında Çatışma: 1 Ölü

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Sivas’ın Eğriköprü Mahallesi’nde, Kızılırmak Nehri kenarında 23 Temmuz 2025’te husumetli iki kişi arasında kanlı bir kavga yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan O.K. ve Ahmet Arıdıcı, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, Ahmet Arıdıcı sol bacağından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arıdıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.K.’nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA