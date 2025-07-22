İstanbul’da IŞİD Operasyonu, 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul’da, Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen, 5’i yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler İl Göç İdaresine teslim edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da IŞİD Operasyonu, 11 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında sınır dışı kararı verilmiş, vize ihlali yapmış ve kimliksiz oldukları tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ise muhafaza altına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edilirken, 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelilerin emniyette ki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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