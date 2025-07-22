Yalova'da Miras Kavgası, Ağabey Tüfekle Kardeşini Öldürdü

Yalova'nın Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.

Son Güncelleme:
Yalova'da Miras Kavgası, Ağabey Tüfekle Kardeşini Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova Esadiye köyünde 49 yaşındaki Muhammet Z., sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi 45 yaşındaki Hızır Z.'nin evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova-Bursa Sınırında Orman YangınıYalova-Bursa Sınırında Orman YangınıYurttan Haberler

Yalova'da Definecilere Suçüstü! 3 Şüpheli YakalandıYalova'da Definecilere Suçüstü! 3 Şüpheli YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yalova Cinayet
Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Ekmeğe Yüzde 20 Zam Şanlıurfa'da Ekmeğe Yüzde 20 Zam
Çanakkale'de Vahşet! Sevgilisinin Streç Filme Sarılı Cesediyle İki Gün Yaşadı Sevgilisinin Streç Filme Sarılı Cesediyle İki Gün Yaşadı
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret