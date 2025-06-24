Ankara'da IŞİD Operasyonu, 10 Gözaltı

Ankara’da DEAŞ terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da IŞİD Operasyonu, 10 Gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, DEAŞ’ın başkentteki faaliyetlerine karıştığı belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aranan tüm şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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