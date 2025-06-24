17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 90 Milyarlık Suç Ağı Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde dev bir organize suç operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı, hesaplarında tam 90 milyar TL işlem hacmi bulunan organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 67 şüpheli yakalandı. Örgütün "şirinleme yöntemi" kullandığı ve ele geçirilen saatlerinin 100 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında tam 90 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan büyük bir organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı şebekeye yönelik operasyonlarda, elebaşı dahil 67 şüpheli yakalandı.

Jandarma tarafından titizlikle yürütülen operasyonlarda, yakalanan 67 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen soruşturma, şebekenin kirli yöntemlerini gözler önüne serdi.

Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi.

17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 90 Milyarlık Suç Ağı Çökertildi - Resim : 1

Örgütün elde ettiği suç gelirlerini aklamak için oldukça sofistike yöntemler kullandığı belirlendi. Bu yöntemler arasında;

Şirinleme: Suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalar halinde finans sistemine sokularak izinin kaybettirilmesi.
Kripto varlıklar üzerinden çoklu transfer zincirleri: Uluslararası para aklama yöntemleriyle kripto hesaplar üzerinden karmaşık transferler yaparak paranın izini sürmeyi zorlaştırma.
Paravan şirketler: Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt içi ve yurt dışında açtıkları paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri aklama.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL'lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Bu operasyonlar sonucunda suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması kapsamında;

  • 15 adet soğuk cüzdan
  • 4 adet ruhsatsız tabanca
  • Yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati
  • 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası
  • Çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca, şüpheli şahıslara ve şirketlere ait 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu.

Şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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