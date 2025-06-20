Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de yapılan üç operasyonda 397,5 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu Yakalandı - Resim : 1

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlükleri görev aldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler şöyle:

220,5 kilogram eroin
126 kilogram bonzai
51 kilogram metamfetamin
15,5 kilogram sıvı kimyasal madde

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Kaynak: Haber Merkezi

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