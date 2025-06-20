Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlükleri görev aldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler şöyle:

220,5 kilogram eroin

126 kilogram bonzai

51 kilogram metamfetamin

15,5 kilogram sıvı kimyasal madde

Kaynak: Haber Merkezi