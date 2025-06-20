'Kız İsteme' Kavgasında Kan Aktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kız isteme meselesi, iki grup arasında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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'Kız İsteme' Kavgasında Kan Aktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde, iki grup arasında yaşanan "kız isteme" gerilimi kanlı bitti. Taraflar arasında daha önce başlayan tartışma, Urfa Bulvarı üzerinde karşılaşmalarıyla birlikte silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldılar. Olay sonrası bölge güvenlik çemberine alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Diyarbakır Kavga
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