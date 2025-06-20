Başakşehir’de İnşaat Duvarı İşçinin Üzerine Düştü!

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İstanbul Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta, üçüncü katta çalışma yapıldığı sırada duvar çöktü. Çöken duvar, orada görevli bir işçinin üzerine devrildi. Tuğla parçalarının altında kalan işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, çökmenin nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA