Denizli'de Kahreden Olay! Temizliğe Gitti, Canından Oldu: Dakikalar Sonra Fark Edildi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir villada temizlik yaparken havuza düşen 44 yaşındaki Havane Oy, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Oy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketinde defnedilecek.

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Denizli'de Kahreden Olay! Temizliğe Gitti, Canından Oldu: Dakikalar Sonra Fark Edildi...
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Göveçlik Mahallesi'nde bulunan bir villada temizlik yapan 44 yaşındaki Havane Oy, havuz kenarında çalışırken dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Oy, kısa sürede fark edilip havuzdan çıkarılsa da bilinci kapalıydı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ağır yaralı olarak Server Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Havane Oy, iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk annesi olan Oy’un, cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Havane Oy’un cenazesinin, memleketi olan Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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