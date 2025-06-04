Fethiye’de Dalış Yapan Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde 4 Haziran 2025 sabahı yaşanan olayda, dalış yapmak için denize giren Hakan Hancıoğlu (38) boğularak hayatını kaybetti. Hancıoğlu’nun uzun süre sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışmaları sonucunda Hancıoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Hancıoğlu’nun cenazesi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayın nedenini ve detaylarını belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA