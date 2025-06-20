Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak?

21 Haziran’da, yılın en uzun günüyle birlikte, Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı yaz akşamlarına kapılarını açıyor. Bu tarihten itibaren ziyaretçiler, sarayın tarihi atmosferini gün batımında da gezebilecek.

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Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak?
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Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, yaz gündönümü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Saray, 14 Eylül’e kadar her cumartesi günü 21.00 ile 23.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak? - Resim : 1

BAŞLANGIÇ NOKTASI BAB-I HÜMAYUN

Gece ışıklarıyla büyüleyici bir atmosfere bürünen Topkapı Sarayı, ziyaretçilerine tarihi dokuyu farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatı sunacak. Gün batımının ardından başlayan turlar, her cumartesi iki ayrı grup halinde, saat 21.00 ve 22.00’de düzenlenecek. Giriş biletleri sarayın gişesinden temin edilebilecek ve turun başlangıç ile bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Girişte sesli rehber desteği sağlanacak ve sarayın I. Avlu’sunda yer alan kafeterya da bu saatler arasında açık olacak.

Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak? - Resim : 2

GECE ZİYARETLERİNDE HANGİ BÖLÜMLER GÖRÜLEBİLECEK?

Ziyaret kapsamında sarayın önemli bölümleri gezilebilecek. Kubbealtı, Silah Koleksiyonu, Harem-i Hümayun’da Cariyeler Taşlığı, III. Murat’ın Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol; Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu görülebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, Osmanlı saray hazinesinin en değerli parçaları olan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu özel rota kapsamında ziyaretçilere sunulacak.

Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak? - Resim : 3

Sarayın dördüncü avlusu olarak bilinen ve “Köşkler Bahçesi” adıyla anılan alan da gezilebilecek. Ziyaretçiler, Havuzlu Teras’ta yürüyüş yapabilecek; İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihi manzarasını ve Mecidiye Köşkü terasından şehrin panoramik görüntüsünü izleyebilecek. Bu bölümde yer alan yapılar dışarıdan görülebilecek.

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Kaynak: AA

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