Saklı Cennet İstanbul'a Sadece 2 Saat Uzaklıkta! Giden Müptelası Oluyor

Güngörmez Mahallesi sınırlarında, Galata Deresi'nin kıyısında yer alan Kanara Kanyonu; meşe, gürgen ve kızılcık ağaçlarıyla çevrili yapısıyla eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Kanyonda yürüyüş yapmak, kamp kurmak ya da karavanla konaklamak isteyen ziyaretçiler için geniş olanaklar bulunuyor. Derenin doğal sesi ve kuş cıvıltıları, bölgeyi adeta açık hava terapi alanına dönüştürüyor.

TARİHLE DOĞA BİR ARADA

Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kanyonun etrafında yer alan kaya sığınakları ve tarih öncesi dönemlere ait izler, arkeoloji ve tarih meraklılarına da hitap ediyor. Geçmişte yerleşim yeri ve mezar olarak kullanıldığı belirlenen kayalıklar, bölgenin sadece doğal değil, kültürel anlamda da değerli olduğunu ortaya koyuyor.

TURİZME AÇIK BİR ROTA OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bölgeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Kanara Kanyonu’nun doğa ve macera turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karaküçük, “İnsanlar burada karavanlarıyla konaklayabiliyor, kamp yapabiliyor. Kaya mezarları, ağaçlarla kaplı vadisi ve su sesiyle huzur arayanlara hitap ediyor. Kanara, sadece Tekirdağlıların değil, çevre illerde yaşayan herkesin ilgisini çeken bir destinasyon oldu” dedi.

HER MEVSİM ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Doğal yapısını her mevsim koruyan Kanara Kanyonu, ilkbaharda yeşilin binbir tonunu, sonbaharda ise sarı ve kızıl renklerin dansını sergiliyor. Yaz aylarında serin bir kaçış sunan bölge, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

İstanbul’a yakın konumu ve barındırdığı doğal-tarihî zenginliklerle Kanara Kanyonu, huzur ve keşif dolu bir rota arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor.

Kaynak: AA