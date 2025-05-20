Dünyanın En Büyük Camileri Belli Oldu: Türkiye'den Sadece 5 Cami Listede Girdi
Dünyanın en büyük camileri belli oldu. Milyonlarca kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu görkemli yapılar arasında Türkiye’den de 5 cami listeye girdi.
Dünyanın dört bir yanından 40 caminin yer aldığı en büyük camiler listesi açıklandı. Mimarileriyle hayranlık uyandıran, binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu ibadethaneler, yalnızca dini değil kültürel ve mimari açıdan da eşsiz yapılar olarak dikkat çekiyor. Türkiye’den ise 5 cami listeye girmeyi başardı.
Geniş cemaat kapasiteleri, tarihi geçmişleri ve göz kamaştırıcı mimarileriyle öne çıkan bu yapılar, bulundukları şehirlerin simgesi haline gelmiş durumda. Listede 15 bin kişilik camilerden, 4 milyon kişiyi aynı anda ağırlayabilen devasa yapılara kadar birçok eser yer alıyor.
İşte dünyanın en büyük camileri...
40 - SABILAL MUHTADIN CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Banjarmasin
Sabilal Muhtadin Camii, Güney Kalimantan'ın Banjarmasin şehrinde bulunan en büyük camidir.
Adını, 18. yüzyılda bölgede İslam'ı yayan büyük alim Şeyh Muhammad al-Banjary Arsyad'dan alır.
39 - NEGARA CAMİİ - 15 bin kişilik
Malezya - Kuala Lumpur
Negara Camii, 1965 yılında Malezya'nın bağımsızlığını anmak için inşa edilmiştir.
Modern tasarımı ve geniş avlusu ile dikkat çeker.
38 - KOCATEPE CAMİİ - 15 bin kişilik
Türkiye - Ankara
Kocatepe Camii, Ankara'nın en büyük camisidir ve 1967-1987 yılları arasında inşa edilmiştir.
Şehrin birçok noktasından görülebilen dört minaresi ile dikkat çeker.
37 - PALEMBANG CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Palembang
Palembang Ulu Camii, Güney Sumatra'nın başkenti Palembang'da bulunan en büyük camidir.
18. yüzyılda Sultan Mahmud Badaruddin I tarafından inşa edilmiştir.
36 - CENTRAL JAVA CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Semarang
Central Java Camii, Semarang şehrinde bulunan modern bir camidir.
2006 yılında tamamlanan cami, geniş avlusu ve yüksek minaresi ile dikkat çeker.
35 - HASSANAL BOLKIAH CAMİİ - 15 bin kişilik
Filipinler - Cotabato
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Camii, Filipinler'in en büyük camisidir.
Modern mimarisi ve geniş kapasitesi ile öne çıkar.
34 - PUTRA CAMİİ - 15 bin kişilik
Malezya - Putrajaya
Putra Camii, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da yer alır.
1999 yılında tamamlanan cami, pembe granit kullanılarak inşa edilmiştir.
33 - EMIR ABDELKADER CAMİİ - 15 bin kişilik
Cezayir - Konstantin
Emir Abdelkader Camii, Cezayir’in en büyük camilerinden biridir.
İçinde Emir Abdelkader Üniversitesi de bulunan cami, modern İslam mimarisiyle dikkat çeker.
32 - AL AZHAM CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Jakarta
Al Azham Camii, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da yer alır.
Geniş avlusu ve modern mimarisiyle bölgedeki önemli ibadet merkezlerinden biridir.
31 - MAHAÇKALE ULU CAMİİ - 17 bin kişilik
Rusya - Mahaçkale
Kafkasya’nın en büyük camilerinden biridir.
2007’de açılan cami, Osmanlı ve Kafkas mimarisinden esinlenmiştir.
30 - FEDERAL TOPRAKLAR CAMİİ - 17 bin kişilik
Malezya - Kuala Lumpur
Malezya'nın başkentinde yer alan bu cami, kubbesi ve modern mimarisiyle öne çıkar.
2000’li yıllarda inşa edilen cami, şehrin sembol yapılarındandır.
29 - AYASOFYA CAMİİ - 18 bin kişilik
Türkiye - İstanbul
Ayasofya, Bizans döneminde kilise olarak inşa edilmiş, sonradan camiye çevrilmiştir.
2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılmıştır.
28 - BATAM CAMİİ - 18 bin kişilik
Endonezya - Batam
Batam Adası’ndaki en büyük camidir.
Mimarisinde geleneksel ve modern çizgiler bir arada kullanılmıştır.
27 - TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN CAMİİ - 20 bin kişilik
Malezya - Putrajaya
Demir Camii olarak da bilinir; çelik konstrüksiyonla inşa edilmiştir.
Camide klima sistemi yerine doğal havalandırma tercih edilmiştir.
26 - BATI SAMATRA ULU CAMİİ - 20 bin kişilik
Endonezya - Padang
Minangkabau kültürüne özgü çatı mimarisi ile dikkat çeker.
2014 yılında açılan cami, Endonezya’nın sembol yapılarındandır.
25 - SULTAN ABBAS CAMİİ - 20 bin kişilik
Umman - Muskat
Orta Doğu’nun mimari tarzını yansıtan büyük ve süslü bir camidir.
Umman halkı için dini olduğu kadar sosyal bir merkezdir.
24 - DAN AL MAHRI CAMİİ - 20 bin kişilik
Endonezya - Depok
Altın kubbeleri nedeniyle “Altın Kubbe Camii” olarak bilinir.
2006’da açılan cami, lüks ve ihtişamlı mimarisiyle tanınır.
23 - JAKARTA İSLAMİ MERKEZ CAMİİ - 20 bin kişilik
Endonezya - Jakarta
Endonezya’nın en aktif İslami merkezlerinden biridir.
İbadet alanlarının yanı sıra eğitim ve sosyal tesisleri de barındırır.
22 - SHAH ALAM CAMİİ - 24 bin kişilik
Malezya - Shah Alam
Malezya’nın en büyük camisi olup mavi kubbesiyle ünlüdür.
Sultan Salahuddin Abdul Aziz tarafından 1988’de açılmıştır.
21 - SELAHADDIN EYYUBİ CAMİİ - 25 bin kişilik
Türkiye - Diyarbakır
Güneydoğu Anadolu’nun en büyük camilerinden biridir.
Adını İslam komutanı Selahaddin Eyyubi’den alır.
20 - ABUJA MİLLİ CAMİİ - 25 bin kişilik
Nijerya - Abuja
1984 yılında inşa edilen cami, Nijerya’nın başkentinde yer alır.
Altın kubbesiyle başkent siluetinin ayrılmaz bir parçasıdır.
19 - JAMA CAMİİ - 25 bin kişilik
Hindistan - Delhi
Hindistan’ın en büyük camilerindendir ve 17. yüzyılda inşa edilmiştir.
Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır.
18 - AT-TİN CAMİİ - 25 bin kişilik
Endonezya - Jakarta
1997’de inşa edilen cami, Endonezya’nın sembol dini yapılarındandır.
Tropikal bitkilerle çevrili geniş bir avluya sahiptir.
17 - SABANCI CAMİİ - 28 bin kişilik
Türkiye - Adana
2000 yılında açılmış olan cami, Türkiye’nin en büyüklerinden biridir.
Seyhan Nehri kıyısında yer alan cami, klasik Osmanlı mimarisine sahiptir.
16 - JAMİA CAMİİ - 33 bin kişilik
Hindistan - Srinagar
Keşmir bölgesinde yer alan bu cami, ahşap mimarisiyle dikkat çeker.
14. yüzyılda inşa edilmiştir ve bölge halkının merkezi ibadet yeridir.
15 - ŞEYH ZAİD BÜYÜK CAMİİ - 42 bin kişilik
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Dünyanın en lüks camilerinden biri olan yapı 2007’de açılmıştır.
Beyaz mermer, dev avizeler ve altın süslemeleriyle dikkat çeker.
14 - BEYTÜL MUKARRAM CAMİİ - 42 bin kişilik
Bangladeş - Dakka
1968 yılında tamamlanan cami, Bangladeş’in ulusal camisidir.
Küp şeklindeki mimarisiyle dikkat çeker.
13 - AL AKBAR ULUSLARARASI CAMİİ - 59 bin kişilik
Endonezya - Surabaya
Endonezya’nın ikinci büyük camisidir.
1999’da açılan cami, mavi kubbesiyle bilinir.
12 - ÇAMLICA CAMİİ - 63 bin kişilik
Türkiye - İstanbul
2019’da açılan cami, Türkiye’nin en büyük camisidir.
Külliye içerisinde kütüphane, müze ve sergi salonları da yer alır.
11 - PADİŞAH CAMİİ - 100 bin kişilik
Pakistan - Lahore
Badshahi Mosque olarak da bilinir; Babür döneminde inşa edilmiştir.
1673 yılında Şah Alem tarafından yaptırılmıştır.
10 - HASSAN II CAMİİ - 105 bin kişilik
Fas - Kazablanka
Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır ve dünyanın en uzun minaresine sahiptir.
Kral II. Hasan tarafından yaptırılmıştır.
9 - CEZAYİR ULU CAMİİ - 120 bin kişilik
Cezayir - Cezayir
Afrika kıtasının en büyük camisidir.
İçinde konferans salonları ve müze de yer alır.
8 - TAJ-UL MESCİDİ - 175 bin kişilik
Hindistan - Bhopal
Hindistan’ın en büyük camilerinden biri olan yapı 19. yüzyılda inşa edilmiştir.
İki dev minaresi ve pembe taşlı cephesiyle bilinir.
7 - İSTİKLAL CAMİİ - 200 bin kişilik
Endonezya - Jakarta
Endonezya’nın ulusal camisidir ve 1978 yılında açılmıştır.
Bağımsızlık anlamına gelen “İstiklal” ismini taşır.
6 - FAYSAL CAMİİ - 300 bin kişilik
Pakistan - İslamabad
Modern ve çadır formundaki mimarisiyle dikkat çeker.
Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın katkılarıyla inşa edilmiştir.
5 - MESCİD-İ AKSA - 400 bin kişilik
Filistin - Kudüs
İslam’ın en kutsal üçüncü mescididir.
Kubbetü’s-Sahra ile aynı avlu içinde yer alır.
4 - JAMİA CAMİİ - 800 bin kişilik
Pakistan - Karachi
Pakistan’ın en geniş cemaat kapasiteli camilerinden biridir.
Büyük cuma namazlarında yüzbinlerce kişi bir araya gelir.
3 - İMAM REZA TÜRBESİ - 1 milyon 200 bin kişilik
İran - Meşhed
Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen 8. imamın türbesidir.
Devasa avlular ve külliye yapısıyla dikkat çeker.
2 - MESCİD-İ NEBEVİ - 1 milyon 500 bin kişilik
Suudi Arabistan - Medine
Hz. Muhammed’in kabrini barındıran camidir.
İslam dünyasının en kutsal ikinci mekanıdır.
1 - MESCİD-İ HARAM - 4 milyon kişilik
Suudi Arabistan - Mekke
Kabe’yi çevreleyen bu cami, İslam’ın en kutsal yeridir.
Hac ve umre dönemlerinde milyonlarca Müslümanı ağırlar.
Kaynak: Haber Merkezi