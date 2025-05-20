Dünyanın En Büyük Camileri Belli Oldu: Türkiye'den Sadece 5 Cami Listede Girdi

Dünyanın dört bir yanından 40 caminin yer aldığı en büyük camiler listesi açıklandı. Mimarileriyle hayranlık uyandıran, binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu ibadethaneler, yalnızca dini değil kültürel ve mimari açıdan da eşsiz yapılar olarak dikkat çekiyor. Türkiye’den ise 5 cami listeye girmeyi başardı.

Geniş cemaat kapasiteleri, tarihi geçmişleri ve göz kamaştırıcı mimarileriyle öne çıkan bu yapılar, bulundukları şehirlerin simgesi haline gelmiş durumda. Listede 15 bin kişilik camilerden, 4 milyon kişiyi aynı anda ağırlayabilen devasa yapılara kadar birçok eser yer alıyor.

İşte dünyanın en büyük camileri...

40 - SABILAL MUHTADIN CAMİİ - 15 bin kişilik

Endonezya - Banjarmasin

Sabilal Muhtadin Camii, Güney Kalimantan'ın Banjarmasin şehrinde bulunan en büyük camidir.

Adını, 18. yüzyılda bölgede İslam'ı yayan büyük alim Şeyh Muhammad al-Banjary Arsyad'dan alır.

39 - NEGARA CAMİİ - 15 bin kişilik

Malezya - Kuala Lumpur

Negara Camii, 1965 yılında Malezya'nın bağımsızlığını anmak için inşa edilmiştir.

Modern tasarımı ve geniş avlusu ile dikkat çeker.

38 - KOCATEPE CAMİİ - 15 bin kişilik

Türkiye - Ankara

Kocatepe Camii, Ankara'nın en büyük camisidir ve 1967-1987 yılları arasında inşa edilmiştir.

Şehrin birçok noktasından görülebilen dört minaresi ile dikkat çeker.

37 - PALEMBANG CAMİİ - 15 bin kişilik

Endonezya - Palembang

Palembang Ulu Camii, Güney Sumatra'nın başkenti Palembang'da bulunan en büyük camidir.

18. yüzyılda Sultan Mahmud Badaruddin I tarafından inşa edilmiştir.

36 - CENTRAL JAVA CAMİİ - 15 bin kişilik

Endonezya - Semarang

Central Java Camii, Semarang şehrinde bulunan modern bir camidir.

2006 yılında tamamlanan cami, geniş avlusu ve yüksek minaresi ile dikkat çeker.

35 - HASSANAL BOLKIAH CAMİİ - 15 bin kişilik

Filipinler - Cotabato

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Camii, Filipinler'in en büyük camisidir.

Modern mimarisi ve geniş kapasitesi ile öne çıkar.

34 - PUTRA CAMİİ - 15 bin kişilik

Malezya - Putrajaya

Putra Camii, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da yer alır.

1999 yılında tamamlanan cami, pembe granit kullanılarak inşa edilmiştir.

33 - EMIR ABDELKADER CAMİİ - 15 bin kişilik

Cezayir - Konstantin

Emir Abdelkader Camii, Cezayir’in en büyük camilerinden biridir.

İçinde Emir Abdelkader Üniversitesi de bulunan cami, modern İslam mimarisiyle dikkat çeker.

32 - AL AZHAM CAMİİ - 15 bin kişilik

Endonezya - Jakarta

Al Azham Camii, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da yer alır.

Geniş avlusu ve modern mimarisiyle bölgedeki önemli ibadet merkezlerinden biridir.

31 - MAHAÇKALE ULU CAMİİ - 17 bin kişilik

Rusya - Mahaçkale

Kafkasya’nın en büyük camilerinden biridir.

2007’de açılan cami, Osmanlı ve Kafkas mimarisinden esinlenmiştir.

30 - FEDERAL TOPRAKLAR CAMİİ - 17 bin kişilik

Malezya - Kuala Lumpur

Malezya'nın başkentinde yer alan bu cami, kubbesi ve modern mimarisiyle öne çıkar.

2000’li yıllarda inşa edilen cami, şehrin sembol yapılarındandır.

29 - AYASOFYA CAMİİ - 18 bin kişilik

Türkiye - İstanbul

Ayasofya, Bizans döneminde kilise olarak inşa edilmiş, sonradan camiye çevrilmiştir.

2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılmıştır.

28 - BATAM CAMİİ - 18 bin kişilik

Endonezya - Batam

Batam Adası’ndaki en büyük camidir.

Mimarisinde geleneksel ve modern çizgiler bir arada kullanılmıştır.

27 - TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN CAMİİ - 20 bin kişilik

Malezya - Putrajaya

Demir Camii olarak da bilinir; çelik konstrüksiyonla inşa edilmiştir.

Camide klima sistemi yerine doğal havalandırma tercih edilmiştir.

26 - BATI SAMATRA ULU CAMİİ - 20 bin kişilik

Endonezya - Padang

Minangkabau kültürüne özgü çatı mimarisi ile dikkat çeker.

2014 yılında açılan cami, Endonezya’nın sembol yapılarındandır.

25 - SULTAN ABBAS CAMİİ - 20 bin kişilik

Umman - Muskat

Orta Doğu’nun mimari tarzını yansıtan büyük ve süslü bir camidir.

Umman halkı için dini olduğu kadar sosyal bir merkezdir.

24 - DAN AL MAHRI CAMİİ - 20 bin kişilik

Endonezya - Depok

Altın kubbeleri nedeniyle “Altın Kubbe Camii” olarak bilinir.

2006’da açılan cami, lüks ve ihtişamlı mimarisiyle tanınır.

23 - JAKARTA İSLAMİ MERKEZ CAMİİ - 20 bin kişilik

Endonezya - Jakarta

Endonezya’nın en aktif İslami merkezlerinden biridir.

İbadet alanlarının yanı sıra eğitim ve sosyal tesisleri de barındırır.

22 - SHAH ALAM CAMİİ - 24 bin kişilik

Malezya - Shah Alam

Malezya’nın en büyük camisi olup mavi kubbesiyle ünlüdür.

Sultan Salahuddin Abdul Aziz tarafından 1988’de açılmıştır.

21 - SELAHADDIN EYYUBİ CAMİİ - 25 bin kişilik

Türkiye - Diyarbakır

Güneydoğu Anadolu’nun en büyük camilerinden biridir.

Adını İslam komutanı Selahaddin Eyyubi’den alır.

20 - ABUJA MİLLİ CAMİİ - 25 bin kişilik

Nijerya - Abuja

1984 yılında inşa edilen cami, Nijerya’nın başkentinde yer alır.

Altın kubbesiyle başkent siluetinin ayrılmaz bir parçasıdır.

19 - JAMA CAMİİ - 25 bin kişilik

Hindistan - Delhi

Hindistan’ın en büyük camilerindendir ve 17. yüzyılda inşa edilmiştir.

Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır.

18 - AT-TİN CAMİİ - 25 bin kişilik

Endonezya - Jakarta

1997’de inşa edilen cami, Endonezya’nın sembol dini yapılarındandır.

Tropikal bitkilerle çevrili geniş bir avluya sahiptir.

17 - SABANCI CAMİİ - 28 bin kişilik

Türkiye - Adana

2000 yılında açılmış olan cami, Türkiye’nin en büyüklerinden biridir.

Seyhan Nehri kıyısında yer alan cami, klasik Osmanlı mimarisine sahiptir.

16 - JAMİA CAMİİ - 33 bin kişilik

Hindistan - Srinagar

Keşmir bölgesinde yer alan bu cami, ahşap mimarisiyle dikkat çeker.

14. yüzyılda inşa edilmiştir ve bölge halkının merkezi ibadet yeridir.

15 - ŞEYH ZAİD BÜYÜK CAMİİ - 42 bin kişilik

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Dünyanın en lüks camilerinden biri olan yapı 2007’de açılmıştır.

Beyaz mermer, dev avizeler ve altın süslemeleriyle dikkat çeker.

14 - BEYTÜL MUKARRAM CAMİİ - 42 bin kişilik

Bangladeş - Dakka

1968 yılında tamamlanan cami, Bangladeş’in ulusal camisidir.

Küp şeklindeki mimarisiyle dikkat çeker.

13 - AL AKBAR ULUSLARARASI CAMİİ - 59 bin kişilik

Endonezya - Surabaya

Endonezya’nın ikinci büyük camisidir.

1999’da açılan cami, mavi kubbesiyle bilinir.

12 - ÇAMLICA CAMİİ - 63 bin kişilik

Türkiye - İstanbul

2019’da açılan cami, Türkiye’nin en büyük camisidir.

Külliye içerisinde kütüphane, müze ve sergi salonları da yer alır.

11 - PADİŞAH CAMİİ - 100 bin kişilik

Pakistan - Lahore

Badshahi Mosque olarak da bilinir; Babür döneminde inşa edilmiştir.

1673 yılında Şah Alem tarafından yaptırılmıştır.

10 - HASSAN II CAMİİ - 105 bin kişilik

Fas - Kazablanka

Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır ve dünyanın en uzun minaresine sahiptir.

Kral II. Hasan tarafından yaptırılmıştır.

9 - CEZAYİR ULU CAMİİ - 120 bin kişilik

Cezayir - Cezayir

Afrika kıtasının en büyük camisidir.

İçinde konferans salonları ve müze de yer alır.

8 - TAJ-UL MESCİDİ - 175 bin kişilik

Hindistan - Bhopal

Hindistan’ın en büyük camilerinden biri olan yapı 19. yüzyılda inşa edilmiştir.

İki dev minaresi ve pembe taşlı cephesiyle bilinir.

7 - İSTİKLAL CAMİİ - 200 bin kişilik

Endonezya - Jakarta

Endonezya’nın ulusal camisidir ve 1978 yılında açılmıştır.

Bağımsızlık anlamına gelen “İstiklal” ismini taşır.

6 - FAYSAL CAMİİ - 300 bin kişilik

Pakistan - İslamabad

Modern ve çadır formundaki mimarisiyle dikkat çeker.

Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın katkılarıyla inşa edilmiştir.

5 - MESCİD-İ AKSA - 400 bin kişilik

Filistin - Kudüs

İslam’ın en kutsal üçüncü mescididir.

Kubbetü’s-Sahra ile aynı avlu içinde yer alır.

4 - JAMİA CAMİİ - 800 bin kişilik

Pakistan - Karachi

Pakistan’ın en geniş cemaat kapasiteli camilerinden biridir.

Büyük cuma namazlarında yüzbinlerce kişi bir araya gelir.

3 - İMAM REZA TÜRBESİ - 1 milyon 200 bin kişilik

İran - Meşhed

Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen 8. imamın türbesidir.

Devasa avlular ve külliye yapısıyla dikkat çeker.

2 - MESCİD-İ NEBEVİ - 1 milyon 500 bin kişilik

Suudi Arabistan - Medine

Hz. Muhammed’in kabrini barındıran camidir.

İslam dünyasının en kutsal ikinci mekanıdır.

1 - MESCİD-İ HARAM - 4 milyon kişilik

Suudi Arabistan - Mekke

Kabe’yi çevreleyen bu cami, İslam’ın en kutsal yeridir.

Hac ve umre dönemlerinde milyonlarca Müslümanı ağırlar.

Kaynak: Haber Merkezi