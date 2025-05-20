Türkiye'nin Koli Devi Aras Kağıtçılık İflas Batağında! Mahkemeden Flaş Karar

Mahkeme tarafından 18 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Aras Kağıtçılık hakkında kesin mühlet kararı verildiği açıklandı.

ALACAKLILARA YASAL İTİRAZ HAKKI TANINDI

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılar için 7 günlük yasal süre başladı. Alacaklıların bu süre içerisinde itiraz dilekçelerini mahkemeye sunmaları gerekiyor. Aksi halde konkordato süreci devam edecek.

KONKORDATO KOMİSERLERİ BELİRLENDİ

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemesi için üç komiser atadı. Akademisyen olarak görev yapan Ertan Demirkapı, bağımsız denetçi ve mali müşavir Doğan Gül ile mali müşavir Ertuğrul Avcı, süreci yönetmekle görevlendirildi.

Şirketin konkordatoya başvurması, sektörde dikkatle izlenen gelişmeler arasında yer aldı. Sürecin nasıl şekilleneceği ve borçların nasıl yapılandırılacağı, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.