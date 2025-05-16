27 Yıllık Efsane Son Buluyor, Kuruyemiş Devi İflas Ediyor! Amasya'dan tüm Türkiye'ye Satış Yapıyordu

Kuruyemiş sektörünün köklü firmalarından Yedikır Kuruyemiş için konkordato süreci resmen başladı. Şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi. Mahkemenin ara kararıyla, şirketin mali durumunu düzeltmesi amacıyla 3 ay süreyle geçici mühlet ilan edildi.

3 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Mahkeme kararına göre, Yedikır Kuruyemiş ile birlikte şirket ortakları Cengiz Sezgin, Engin Sezgin ve Beratiye Sezgin hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına da hükmedildi.

Süreç kapsamında geçici konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Fuat Kubilay ve Veysel Kayar ile hukukçu Serdar Bektaş görevlendirildi.

MARKALAŞMA HAMLESİ KRİZİ DURDURAMADI

1998 yılında Amasya’da kurulan ve uzun yıllar boyunca Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren Yedikır Kuruyemiş, 2020 yılında yeni bir büyüme stratejisiyle zincir market sektörüne girmişti. Ürünlerini “Köyden Halka Kuruyemiş” markası altında piyasaya sunan şirket, bu hamleyle ulusal çapta daha geniş bir pazara ulaşmayı hedeflemişti.