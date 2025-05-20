Net Tarih Verildi! 11 Gün Sonra Geçerli Olacak, Yüzde 10 Zam Geldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önerilen su tarifesi değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Net Tarih Verildi! 11 Gün Sonra Geçerli Olacak, Yüzde 10 Zam Geldi

İSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararla, konut abonelerini doğrudan ilgilendiren birinci kademe su tarifesine yüzde 10 oranında zam yapıldı.

YÜZDE 85’LİK ABONE GRUBUNU KAPSAYACAK

Yapılan düzenleme ile konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’inin yer aldığı birinci kademe su birim fiyatı, 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseltildi. Bu artış, şehir genelinde geniş bir kullanıcı kitlesinin su faturalarında doğrudan etkili olacak.

Net Tarih Verildi! 11 Gün Sonra Geçerli Olacak, Yüzde 10 Zam Geldi - Resim : 1

YENİ TARİFE 1 HAZİRAN'DA DEVREYE GİRECEK

İBB Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci oturumunda Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları’nın ortak değerlendirmesinin ardından meclise sunulan yeni tarife önerisi, oy çokluğuyla onaylandı. Zamlı tarife, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla birlikte, İstanbulluların su faturalarında kademeli bir artışın görülmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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