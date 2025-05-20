Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Düzenleme Yolda

İsa Karakaş, mevcut sistemde ev kadınlarının kendi primlerini yatırarak emekli olabildiğini ancak 8 bin 321 liralık aylık ödeme nedeniyle bu sürecin birçok kadın için sürdürülebilir olmadığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte kadınlara her ay yaklaşık 2 bin 773 liralık devlet desteği verilmesinin planlandığını aktaran Karakaş, bu sayede prim ödemesinin 5 bin 547 liraya düşeceğini vurguladı. Karakaş, bunun önemli bir kolaylık ve teşvik olacağını dile getirdi.

YIPRANMA PAYIYLA ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI

Düzenlemeye göre, ev kadınları ödedikleri primler karşılığında sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek. Ayrıca, yıllık 90 gün yıpranma payı verilmesi durumunda 4 bin 320 gün prim ödeyen bir ev kadınının toplamda bin 80 gün ilave kazanacağı ifade ediliyor. Böylece, her yıl için 360 gün prim ödeyen bir kadın, 450 gün kazanmış sayılacak. Bu avantajla 5 bin 400 günü tamamlayan ev kadınlarının, yaklaşık üç yıl daha erken emekli olmasının önü açılacak.

3600 EK GÖSTERGEDE BEKLENTİ SÜRÜYOR

Karakaş, yaklaşık 480 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ilerleyen dönemde yürürlüğe girmesinin beklendiğini de kaydetti. Ekonomik dengelerin sağlanması ve güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte bu vaadin de hayata geçirileceği öngörülüyor.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ TARİH VERİLDİ

Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Karakaş, bu adımın 2027 yılı başlarında hayata geçmesini beklediklerini ifade etti.

DİYARBAKIR YATIRIM VE İSTİHDAM MERKEZİ OLACAK

Karakaş, terörden arındırılmış bölgelerde yatırımların artacağına dikkat çekerek, özellikle Diyarbakır’ın doğu illeri içinde cazibe merkezi haline geleceğini belirtti. Daha önce planlanan ancak güvenlik nedeniyle yapılamayan yatırımların, bu bölgelerde istihdamı ve üretimi artıracağı öngörülüyor.

TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammına dair tahminlerini de paylaşan Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve özel sandık emeklilerinin maaşlarında en az yüzde 16,5, en fazla yüzde 18 oranında artış beklendiğini söyledi. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme etkisiyle bu oranların yüzde 15,5 ila 17,5 arasında olacağını öngördü.

Kaynak: Haber Merkezi