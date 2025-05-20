Evlilik Hazırlığındaki Çiftlere Geri Ödemesiz 30 Bin TL Destek! Tek Şart Açıklandı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığında olan gençler için önemli bir sosyal destek programını devreye aldı. Belediye, ilk evliliğini yapacak vatandaşlara tek seferlik olmak üzere 30 bin TL tutarında geri ödemesiz nakdi yardım sağlayacağını duyurdu. Yeni destek, yuva kurmak isteyen gençler için ekonomik anlamda büyük bir kolaylık sağlayacak.
Söz konusu yardım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yakın Kart” uygulaması aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak. Böylece, şehirde evlilik arifesinde olan genç çiftlerin maddi yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bu sosyal yardımın hem evliliği teşvik edeceğini hem de gençlerin ekonomik endişelerini azaltacağını ifade etti.
BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN KOŞULLAR
30 bin TL’lik maddi destekten faydalanmak isteyenler için bazı kriterler bulunuyor. Programa başvuracak vatandaşların:
Balıkesir il sınırları içinde ikamet etmesi
İlk kez evleniyor olması
Yeni evlenmiş ya da evlilik hazırlığında bulunması
gerekiyor. Destek başvuruları, 1 Haziran 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve detaylar da çağrı merkezi üzerinden paylaşılacak.
EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLETMEK AMAÇLANIYOR
Belediye tarafından geliştirilen bu sosyal yardım programının, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin omuzlarındaki maddi yükü azaltması hedefleniyor. Yetkililer, desteğin ihtiyaç sahibi gençler için önemli bir adım olacağına dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi