Evlilik Hazırlığındaki Çiftlere Geri Ödemesiz 30 Bin TL Destek! Tek Şart Açıklandı

Söz konusu yardım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yakın Kart” uygulaması aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak. Böylece, şehirde evlilik arifesinde olan genç çiftlerin maddi yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bu sosyal yardımın hem evliliği teşvik edeceğini hem de gençlerin ekonomik endişelerini azaltacağını ifade etti.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN KOŞULLAR

30 bin TL’lik maddi destekten faydalanmak isteyenler için bazı kriterler bulunuyor. Programa başvuracak vatandaşların:

Balıkesir il sınırları içinde ikamet etmesi

İlk kez evleniyor olması

Yeni evlenmiş ya da evlilik hazırlığında bulunması

gerekiyor. Destek başvuruları, 1 Haziran 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve detaylar da çağrı merkezi üzerinden paylaşılacak.

EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLETMEK AMAÇLANIYOR

Belediye tarafından geliştirilen bu sosyal yardım programının, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin omuzlarındaki maddi yükü azaltması hedefleniyor. Yetkililer, desteğin ihtiyaç sahibi gençler için önemli bir adım olacağına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi