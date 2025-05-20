Mayıs Ayı Tüp Gaz Fiyatları Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Listeleri Yayınladı

Türkiye genelinde hanelerde ve iş yerlerinde yaygın olarak kullanılan tüp gazların fiyatları, Mayıs ayı itibarıyla yeniden güncellendi.

Mayıs Ayı Tüp Gaz Fiyatları Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Listeleri Yayınladı

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi sektörün önde gelen firmaları, satış listelerinde yer alan tüplerin yeni fiyatlarını duyurdu. Yapılan son düzenlemelerde bazı tüplere zam gelirken, bazı kalemlerde fiyatlar sabit kaldı.

Tüp gaz ürünleri, özellikle doğal gaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde önemli bir enerji kaynağı olmaya devam ediyor. Bu nedenle fiyatlar hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayının sonunda yapılan fiyat artışlarının ardından tüp gaz ücretleri zirve seviyelere ulaşmış, Mayıs ayında ise bu seviyelerin korunmasına karar verilmişti.

Mayıs Ayı Tüp Gaz Fiyatları Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Listeleri Yayınladı - Resim : 1

AYGAZ, İPRAGAZ VE BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI MAYIS 2025

İşte Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından duyurulan en güncel tüp gaz satış fiyatları:

Aygaz Tüp Gaz Fiyatları
2 kg Mini Ev Tüpü: 238,00 TL

12 kg Tombul Ev Tüpü: 1.010,00 TL

12 kg Maksi Tombul Tüp: 1.010,00 TL

12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 1.010,00 TL

Mayıs Ayı Tüp Gaz Fiyatları Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Listeleri Yayınladı - Resim : 2

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları
2 kg Piknik Tüpü (Gri): 205,00 TL

12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL

24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL

45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL

Bizimgaz Güncel Fiyat Listesi
2 kg Piknik Tüpü (Gri): 205,00 TL

12 kg Ev Tüpü: 970,00 TL

24 kg Ticari Tüp: 1.940,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü: 3.630,00 TL

45 kg Propan Tüp: 3.970,00 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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