Yargıtay Son Noktayı Koydu! Araç Sahipleri Havalara Uçacak: Arızalanan Araba Sıfır Modelle Değiştirilecek
Ankara’da bir şirketin sıfır kilometre olarak satın aldığı lüks makam aracıyla ilgili dikkat çeken bir yargı kararı çıktı. Kronik arızalar nedeniyle aracı yenisiyle değiştirmek için açılan dava sonucunda, mahkeme "gizli ayıp" tespitinde bulundu ve aracın aynı model yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar, hem istinaf hem de Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşti.
Kaynak: AA
Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın aldı. Araç için 1 milyon 764 bin 518 lira ödeme yapıldı. Ancak teslimattan kısa bir süre sonra araçta çeşitli arızalar baş gösterdi. Yaşanan sorunlar şirket tarafından satıcıya bildirildi.
Yetkili servis, arızalara yönelik olarak bazı parçaları değiştirip boya koruma işlemi uyguladı. Ancak rüzgar sesi, kapı ayarsızlıkları ve fren sistemindeki problemler kalıcı olarak çözülemedi. Ayrıca boya koruma yapılmasına rağmen aracın ön camı ve kromaj parçalarında leke ve gölgelenmeler oluştu.
AYIPSIZ MODELLE DEĞİŞİM VEYA FAİZLE ÜCRET İADESİ TALEBİ
Arızaların üretim hatasından kaynaklandığını ileri süren şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Davada, aracın satın alınma amacının "makam aracı" olarak kullanılmak olduğu, ancak yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle bu amacın karşılanamadığı belirtildi. Şirket, aracın ayıpsız aynı modeliyle değiştirilmesini ya da iadesi halinde bedelinin ticari faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.
Davalı şirket ise arızaların büyük bölümünün giderildiğini, sadece rüzgar sesinin devam ettiğini savundu. Üstelik araç serviste kaldığı sürelerin yasal sınırı aşmadığını, bu nedenle davanın reddedilmesi gerektiğini ileri sürdü.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU, GİZLİ AYIP SAYILDI
Mahkeme, bilirkişi raporlarını da dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, araçta kullanıcı hatasından kaynaklanmayan çok sayıda arıza tespit etti. Soğutma kompresörü dahil olmak üzere çeşitli parçaların değiştiğini belirleyen mahkeme, yaşananların "gizli ayıp" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda, "Yeni alınan ve yüksek maliyetli bir araçtaki bu onarım ve parça değişimleri nedeniyle, arızaların sıklığı, aracın alındığı tarihten itibaren yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasar dışında servise götürülme durumları gözetildiğinde araçtan beklenen güvenin kalmadığı, aracın hali hazırda üretimde bulunduğu, aracın misliyle değişim talebinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
KARAR RESMEN KESİNLEŞTİ
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Daire, yerel mahkemenin gerekçelerini yerinde bularak hükmü onadı. Son olarak dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin incelemesine sunuldu. Yargıtay da verilen değişim kararının hukuka uygun olduğuna hükmederek davacıyı haklı buldu.
Karar, benzer sorunlarla karşılaşan tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.