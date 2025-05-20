Yargıtay Son Noktayı Koydu! Araç Sahipleri Havalara Uçacak: Arızalanan Araba Sıfır Modelle Değiştirilecek

Edinilen bilgilere göre, Ankara merkezli bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın aldı. Araç için 1 milyon 764 bin 518 lira ödeme yapıldı. Ancak teslimattan kısa bir süre sonra araçta çeşitli arızalar baş gösterdi. Yaşanan sorunlar şirket tarafından satıcıya bildirildi.

Yetkili servis, arızalara yönelik olarak bazı parçaları değiştirip boya koruma işlemi uyguladı. Ancak rüzgar sesi, kapı ayarsızlıkları ve fren sistemindeki problemler kalıcı olarak çözülemedi. Ayrıca boya koruma yapılmasına rağmen aracın ön camı ve kromaj parçalarında leke ve gölgelenmeler oluştu.