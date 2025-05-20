32 Ülkeye İhracat Yapan 34 Yıllık Dev Şirket Batıyor! Ersöz Endüstriyel Mutfak İflasın Eşiğinde

Ersöz Endüstriyel Mutfak Ekipmanları İnşaat ve Danışmanlık Şirketi tarafından açılan dava kapsamında, 7101 sayılı Kanun’la değiştirilen İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde öngörülen belgelerin eksiksiz sunulduğu tespit edildi. Mahkeme, 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, borçlular için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI ALINDI

Mahkeme, borçluların mal varlıklarının korunması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nun 297. maddesi gereğince tüm tedbirlerin uygulanmasına hükmetti. Ayrıca, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının belirlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri atandı.

KOMİSERLER BELLİ OLDU, DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Cengiz Özübek, Yeşim Turan ve Dr. Turkay Özdemir geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirildi. Alacaklılar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapabilecek. Dosya kapsamında ilk duruşma ise 14 Ağustos 2025 günü gerçekleşecek.