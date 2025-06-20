Boğulan Baba ve Oğluna Gözyaşlarıyla Veda

Giresun’da serinlemek için denize giren Celal Derme ve 11 yaşındaki oğlu Toprak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Denizden çıkarılan baba, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun cansız bedenine ise ertesi gün ulaşıldı. Yoğun bakımda tedavi gören baba da yaşam mücadelesini kaybetti. Baba ve oğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Boğulan Baba ve Oğluna Gözyaşlarıyla Veda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Merkez ilçesi Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana gelen trajik olayda, 41 yaşındaki Celal Derme ve oğlu Toprak Derme serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak bir anda akıntıya kapılan baba-oğul, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen boğulma tehlikesi yaşadı.

CANSIZ BEDENİ BİR GÜN SONRA BULUNDU

Sudan çıkarılan baba Celal Derme, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlu Toprak Derme ise denizde kayboldu ve yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ertesi gün ulaşıldı.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Celal Derme de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kaderi paylaşan baba ve oğlu, Karadeniz’in serin sularında yaşamlarını yitirmiş oldu.

Cenazeleri Malatya’ya getirilen Derme ailesinin fertleri, gözyaşlarıyla uğurlandı. Toprak Derme Çarşamba günü, Celal Derme ise bugün kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
ölüm Giresun
20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı? 20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı?
Denizli'de Kahreden Olay! Temizliğe Gitti, Canından Oldu: Dakikalar Sonra Fark Edildi... Temizliğe Gitti, Canından Oldu
Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor
Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak? Topkapı’da Gece Turları Başlıyor! Hangi Saatlerde Açık Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın
Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte!
Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu Ev Sahipleri ve Kiracılar Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu