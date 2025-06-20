Boğulan Baba ve Oğluna Gözyaşlarıyla Veda

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Giresun’un Merkez ilçesi Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana gelen trajik olayda, 41 yaşındaki Celal Derme ve oğlu Toprak Derme serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak bir anda akıntıya kapılan baba-oğul, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen boğulma tehlikesi yaşadı.

CANSIZ BEDENİ BİR GÜN SONRA BULUNDU

Sudan çıkarılan baba Celal Derme, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlu Toprak Derme ise denizde kayboldu ve yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ertesi gün ulaşıldı.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Celal Derme de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kaderi paylaşan baba ve oğlu, Karadeniz’in serin sularında yaşamlarını yitirmiş oldu.

Cenazeleri Malatya’ya getirilen Derme ailesinin fertleri, gözyaşlarıyla uğurlandı. Toprak Derme Çarşamba günü, Celal Derme ise bugün kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA