Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Siber Operasyonlarda 190 Şüpheli Gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son üç günde gerçekleştirilen operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 9 il merkezli olmak üzere toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlar, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suç başlıklarını hedef aldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden ürün bedeli, kapora, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve bungalov tatili gibi bahanelerle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis oynattıkları ve bu sistemler üzerinden para transferine aracılık ettikleri de belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlara Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli başta olmak üzere 31 ildeki İl Emniyet Müdürlükleri katıldı.

Şüpheliler hakkında;

Nitelikli dolandırıcılık,

Yasa dışı bahis,

Suç örgütü kurmak ve üye olmak,

Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak,

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 araca el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi