Maydonoz Döner'e İkinci Dalga Operasyon: 63 Gözaltı

İstanbul merkezli yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve kayyım atanan Maydonoz Döner zincirine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.

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Maydonoz Döner'e İkinci Dalga Operasyon: 63 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev FETÖ soruşturması kapsamında, Maydonoz Döner'e eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık ve istihdam sağladığı belirlenen 63 şüpheli gözaltına alındı.

Maydonoz Döner'e İkinci Dalga Operasyon: 63 Gözaltı - Resim : 1

'YÜKLÜ MİKTARDA PARA TRANSFERİ'

Soruşturma, Maydonoz Döner'in yetkililerinin, kişisel ve şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere yüklü miktarda para transferleri yaptığını ortaya koydu. Aktarılan paraların büyük bir bölümünün, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilmiş asker, öğretmen ve diğer kamu görevlileri gibi kritik pozisyonlardan uzaklaştırılmış kişilere gittiği belirlendi. Bu transferlerin, örgütle olan aidiyet bağını güçlendirmek ve FETÖ'den kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı tespit edildi.

MASAK RAPORU

MASAK raporları doğrultusunda titizlikle incelenen 74 Maydonoz Döner şubesinden 29'unda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Bu şubelerin, SGK kaydı veya resmi ortaklığı bulunmayan, ancak geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıklar vererek onları istihdam ettiği tespit edildi. Bu durum, örgütün finansal ağını ve eleman temin etme yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bugün düzenlenen operasyonlarla birlikte 63 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Maydonoz Döner'e düzenlenen ilk operasyonda 21 şirkete kayyım atanmıştı.

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Kaynak: DHA

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