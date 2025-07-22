Pehlivan Rakibini Karıştırdı, Er Meydanı Kahkahaya Boğuldu

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Bolu Mudurnu'ya bağlı Hacıhalimler köyünde yüzyıllardır süregelen "Acısu Bayramı", bu yıl da coşkuyla kutlandı. Geleneksel bayramda, güreş müsabakaları sırasında yaşanan hırslı bir mücadele esnasında pehlivanlardan biri, rakibini ararken yanlışlıkla seyircilerin arasında oturan başka bir pehlivana sarıldı. Rakibi zannettiği kişiyle güreşmeye çalışan pehlivan, çevredekilerin uyarısıyla hatasını fark etti. O anlar, bayram alanındakiler tarafından alkış ve kahkahalarla karşılandı.

1,5 TON PİLAV İKRAM EDİLDİ

Köy sakinlerinden İlhami Akça, Acısu Bayramı'nın kendilerine atalarından miras kaldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bayram için binlerce kişinin köye akın ettiğini belirten Akça, "750 kilo bulgur ile 700 kilo eti karıştırarak yaklaşık 1,5 tonluk bir pilav hazırladık. Bayramımıza 5 bin kişinin katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA