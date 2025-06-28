Efes Antik Kenti'nde Festival, 'Kuğu Gölü' ile Perdeyi Açtı

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İzmir’in tarihi mirası Efes Antik Kenti, bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Antik tiyatronun büyüleyici atmosferinde başlayan festivalin açılışı, klasik bale repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan Kuğu Gölü ile gerçekleştirildi. Festival boyunca izleyiciler hem tarihle hem de sanatla iç içe unutulmaz anlar yaşayacak.

DÜNYA YILDIZLARI SAHNEDEYDİ

Festivalin ilk gecesi, yalnızca eser seçimiyle değil, aynı zamanda sahnesinde ağırladığı dünyaca ünlü isimlerle de dikkat çekti. Tchaikovsky'nin ölümsüz müziği eşliğinde sahnelenen Kuğu Gölü’nde, başrolleri dünyaca tanınan dansçılar Daniil Simkin ve Iana Salenko üstlendi. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Aynı eser, festival kapsamında bir kez daha sahnelenecek.

TARİHİN İÇİNDE SANAT DENEYİMİ

Festival, 13 Temmuz’a kadar sürecek programında klasik müzikten bale eserlerine uzanan zengin bir içerikle sanatseverlerle buluşacak. Programda öne çıkan bazı yapımlar arasında Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası (2 Temmuz), Carl Orff’un “Carmina Burana” başyapıtı (5 Temmuz), Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” uyarlaması (8 Temmuz) ve Verdi’nin ünlü operası La Traviata (11 Temmuz) yer alıyor.

Festivalin kapanışı ise 13 Temmuz’da “Zorba” balesiyle yapılacak. Mikis Theodorakis’in müziğiyle sahneye taşınan bu enerjik yapıt, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

ÇOCUKLARA DA SAHNE VAR

Festivalin sadece yetişkinlere değil, çocuklara da hitap ettiği görülüyor. Tek perdelik müzikli çocuk oyunu “Şekeronya”, 29 Haziran’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki temsil halinde sahnelenecek ve minik izleyicileri kitapların büyülü dünyasıyla buluşturacak.

"RÜYA GİBİ BİR İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin gördüğü yoğun ilgiye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Adeta bir rüya yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Biletler daha festival başlamadan tükeniyor. Geçen yılki rekorların üzerine çıktık. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dünya yıldızlarını Türkiye'de ağırlarken, biz de onların ülkelerine gidiyoruz. Sanatsal alışverişi güçlendirdik. Kuğu Gölü ile başladık, Zorba ile bitireceğiz. Çocuklarımızı da unutmadık. Seyircimize müteşekkiriz. Önümüzdeki yıllarda stadyum konserleri ve müzikallerle festivalimizi daha da büyüteceğiz."

Festivalin büyüleyici atmosferi, Efes’in tarihi dokusuyla birleşerek hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen sanatseverlere benzersiz bir kültürel deneyim sunuyor.

Kaynak: DHA