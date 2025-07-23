Malatya’da Feci Kaza: Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya Yeşilyurt’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada Tofaş marka araç hurdaya dönerken, sürücü Miraç Kızılkaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Malatya’da Feci Kaza: Tofaş Hurdaya Döndü, 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde, 23 Temmuz 2025 sabahı saat 09.15’te Dilek yolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. B.K. idaresindeki 01 APG 061 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Miraç Kızılkaya’nın (33) kullandığı 44 AEJ 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş hurdaya dönerken, her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Miraç Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü B.K.’nın tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Malatya Trafik kazası
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