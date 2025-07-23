Gemlik’te Aranan Şahıslara Operasyon

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada aranan 25 şüpheliyi yakaladı. 30 yıl hapis cezası bulunan S.Z. de dahil 3 kişi cezaevine gönderildi.

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Gemlik’te Aranan Şahıslara Operasyon
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir haftada yapılan uygulamalarda, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z., 12 yıl hapis cezası bulunan Ü.B. ve 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ.A.’nın da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana çeşitli suçlardan aranan toplam 507 kişi yakalandı. Ekipler, sahil bölgeleri ve ilçe merkezinde vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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