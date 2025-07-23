Tekirdağ'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var...

Tekirdağ'da bir otomobil ile süt kamyonu birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’da otomobil ile süt kamyonun çarpışması sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tekirdağ'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var... - Resim : 1

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana gelen kazada Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen süt taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var... - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi ÖldüBursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi ÖldüGüncel
Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi YaralandıBeyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Tekirdağ
Son Güncelleme:
Hatay'da Kan Donduran Facia! Oğluna Acımadı, Gözünü Kırpmadan Defalarca Bıçaklayarak Katletti Oğluna Acımadı, Gözünü Kırpmadan Defalarca Bıçaklayarak Katletti
'Sevgilinden Ayrıl' Diyen Annesini Bıçakladı 'Sevgilinden Ayrıl' Diyen Annesini Bıçakladı
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
MSB Açıkladı: Suriye'den Türkiye’ye Resmi Destek Talebi Suriye'den Türkiye'ye Kritik Talep
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti' Mourinho'dan Yeni Salvolar
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği