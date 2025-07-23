Tekirdağ'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var...

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Tekirdağ’da otomobil ile süt kamyonun çarpışması sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana gelen kazada Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen süt taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA