Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı
İstanbul Beyoğlu’nda 9 aracın birbirine girdiği bir zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada İETT otobüsü ve taksinin camları tamamen parçalanırken, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde incelemeler sürerken, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Görgü tanığı Hüseyin Demirci basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını söyledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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