Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı

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İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Görgü tanığı Hüseyin Demirci basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını söyledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA