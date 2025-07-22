Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda 9 aracın birbirine girdiği bir zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada İETT otobüsü ve taksinin camları tamamen parçalanırken, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde incelemeler sürerken, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 2

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 3

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Görgü tanığı Hüseyin Demirci basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını söyledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda Zincirleme Facia! 9 Araç Birbirine Girdi, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA-İHA

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Beyoğlu İETT
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