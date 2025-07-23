'Sevgilinden Ayrıl' Diyen Annesini Bıçakladı

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki genç kız, sevgilisinden ayrılmasını isteyen annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Anne, hastanede yaşam mücadelesi verirken, genç kız gözaltına alındı.

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'Sevgilinden Ayrıl' Diyen Annesini Bıçakladı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. (61) adlı anne, 20 yaşındaki kızı K.M.'ye erkek arkadaşından ayrılması gerektiğini söyledi. Anne-kız arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Samsun Bıçaklı Saldırı
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