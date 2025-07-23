Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'de Mameki Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde kahreden bir olay meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Hasan Kırbağ’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Kırbağ’ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA