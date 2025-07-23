Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü

Tunceli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Hasan Kırbağ'a otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü
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Tunceli'de Mameki Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde kahreden bir olay meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Hasan Kırbağ’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Kırbağ’ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Tunceli Trafik kazası
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