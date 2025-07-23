Şehit Ailelerine ve Gazilere MHRS'de Öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Şehit Ailelerine ve Gazilere MHRS'de Öncelik
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlatılan uygulama sayesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi MHRS’de randevularını da öncelikli alabilecek.

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Daha önce randevularını normal olarak alan, hastanelere gittiklerinde acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanabilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık randevu aşamasında öncelikten yararlanabilecekler.

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Kaynak: Haber Merkezi

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