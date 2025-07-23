Yüzde 80 Engelli Kadına Şiddet! 'Neden Bizi Şikayet Ettin' Deyip Tekme ve Sopalarla Darbettiler

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Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde, 14 Temmuz akşamı korkunç bir olay yaşandı. Erzurum Şehir Hastanesi çalışanı yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), üst kat komşularının gürültüsünden rahatsız olup polise şikayette bulundu. Bir gün sonra, annesi ve kardeşiyle parkta otururken eve dönerken 5 erkek tarafından tekme ve sopayla saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'SİLAH ÇEKİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Sarıaslan, “Üst kat komşularımız 3 yıldır akşamları yoğun gürültü yapıyordu. Annem rahatsız olsa da bir şey diyemiyordu. 13 Temmuz’da polisi aradım, uyarı yapıldı. Ertesi akşam eve giderken sopalarla saldırdılar. Kardeşimin başını yardılar, tekerlekli sandalyem kırıldı, 100 bin TL’lik özel aracım hasar gördü. Biri silah çekip ölümle tehdit etti” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastaneden darp raporu alan Sarıaslan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, “Evden çıkmaya korkuyorum. Saldırganlar serbest. Engelli bir kadınım, adalet istiyorum” diyerek uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. CİMER ve valiliğe de şikayet eden Sarıaslan, adli sürecin hızlanmasını istedi.

Kaynak: DHA