Yüzde 80 Engelli Kadına Şiddet! 'Neden Bizi Şikayet Ettin' Deyip Tekme ve Sopalarla Darbettiler

Erzurum’da yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan, gürültü şikayeti nedeniyle 5 erkek komşusu tarafından tekme ve sopayla darbedildi. Saldırganlar serbest bırakılırken, Sarıaslan koruma talep ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde, 14 Temmuz akşamı korkunç bir olay yaşandı. Erzurum Şehir Hastanesi çalışanı yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), üst kat komşularının gürültüsünden rahatsız olup polise şikayette bulundu. Bir gün sonra, annesi ve kardeşiyle parkta otururken eve dönerken 5 erkek tarafından tekme ve sopayla saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüzde 80 Engelli Kadına Şiddet! 'Neden Bizi Şikayet Ettin' Deyip Tekme ve Sopalarla Darbettiler - Resim : 1

'SİLAH ÇEKİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Sarıaslan, “Üst kat komşularımız 3 yıldır akşamları yoğun gürültü yapıyordu. Annem rahatsız olsa da bir şey diyemiyordu. 13 Temmuz’da polisi aradım, uyarı yapıldı. Ertesi akşam eve giderken sopalarla saldırdılar. Kardeşimin başını yardılar, tekerlekli sandalyem kırıldı, 100 bin TL’lik özel aracım hasar gördü. Biri silah çekip ölümle tehdit etti” dedi.

Yüzde 80 Engelli Kadına Şiddet! 'Neden Bizi Şikayet Ettin' Deyip Tekme ve Sopalarla Darbettiler - Resim : 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastaneden darp raporu alan Sarıaslan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, “Evden çıkmaya korkuyorum. Saldırganlar serbest. Engelli bir kadınım, adalet istiyorum” diyerek uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. CİMER ve valiliğe de şikayet eden Sarıaslan, adli sürecin hızlanmasını istedi.

Yüzde 80 Engelli Kadına Şiddet! 'Neden Bizi Şikayet Ettin' Deyip Tekme ve Sopalarla Darbettiler - Resim : 3

Ozan Güven'e Hapis Cezasında Gerekçeli Karar Açıklandı: Abajur Silah SayıldıOzan Güven'e Hapis Cezasında Gerekçeli Karar Açıklandı: Abajur Silah SayıldıMagazin

Kaynak: DHA

Etiketler
Erzurum Darp
Son Güncelleme:
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi
Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
MSB Duyurdu: Eurofighter'da İmzalar Atıldı Eurofighter'da İmzalar Atıldı
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü
Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti' Mourinho'dan Yeni Salvolar