MSB Duyurdu: Eurofighter'da İmzalar Atıldı

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter konusunda ön protokol imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur” denildi.

İki ülke arasında Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlanmaya devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi.

Mutabakatın imzalanmasına yönelik ise “Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır” denildi.

EUROFIGHTER SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Hava savunma yeteneklerini güçlendirmek isteyen Türkiye, ABD’nin F-35 jetlerine alternatif olarak, Avrupa ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçaklarına yönelmişti. Eurofighter’ların alımına ilişkin İngiltere, İspanya ve İtalya ile anlaşma sağlansa da Almanya’nın uyguladığı bazı kısıtlamalar, bu alımın önünde engel teşkil ediyordu.

Alman basınında yer alan haberlerde Alman hükümetinin Türkiye’ye Eurofighter satışına onay verdiği bilgisinin yer almasıyla, tüm engeller ortadan kalkmış oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçmişte yaptığı açıklamada, “Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. 40 adet F-16 Viper için sözleşmeleri imzaladık ve Eurofighter uçaklarından da 40 adet almayı planlıyoruz. Almanya'nın da bu konuda olumlu yanıt verdiği bilgisini almış bulunuyoruz” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi