Mahkemeden Emsal Karar: SGK Listesinde Olmayan İlaç Devlet Tarafından Karşılanacak

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İzmir 1. İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme listesinde yer almayan bir kanser ilacının bedelinin kurum tarafından karşılanmasına hükmetti. Mahkeme, tedavisi süren 75 yaşındaki hastanın sağlığının Anayasa güvencesi altında olduğunu belirterek kararın gerekçesini “kesintisiz sağlık hizmeti hakkı”na dayandırdı.

Karşıyaka’da yaşayan C.A. isimli vatandaş, yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi aldı. Doktoru tarafından önerilen ilacın kür başına 115 bin TL’ye mal olduğunu ve SGK tarafından karşılanmadığını öğrenince yargıya başvurdu. Hasta, ilacın yaşamsal önemde olduğunu belirterek tedavi hakkını savundu.

İLACI SGK ÖDEYECEK

İzmir 1. İş Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme hastayı haklı bularak, söz konusu ilacın SGK tarafından hiçbir kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi. Kararda, Anayasa'nın 56. maddesine vurgu yapılarak, vatandaşın sağlığının korunmasının devletin yükümlülüğü olduğu ifade edildi.

Hastanın avukatı ve Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin geçmişte akciğer kanseri tedavisi de gördüğünü, ancak ilerleyen yaşından dolayı yeni bir kemoterapi sürecine dayanamayacağını belirtti. Bu süreçte hastanın ayağındaki iki parmağın kesildiğini anlatan Kaptan, “Hastanın daha önce kendi cebinden ödediği 2 doz ilacın bedelinin iadesi ve geri kalan dozların da karşılanması için mahkeme karar verdi.” dedi.

Kararın sadece bireysel bir kazanım olmadığını vurgulayan Avukat Kaptan, "75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz.” diyerek mahkemenin kararını değerlendirdi.

Kaynak: AA