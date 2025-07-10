5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı: 48 Bin Hasta Faydalanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdeye atıfta bulunan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemeyle 48 bin kanser hastası ücretsiz olarak bu tedavilerden yararlanabilecek" dedi. Yeni ilaçlarla birlikte SGK'nın geri ödeme listesinde yer alan kanser ilacı sayısı 784'e yükseldi.

Bakan Işıkhan, "Kanserle savaşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA