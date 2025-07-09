Binlerce Göz Damlası Geri Çağrıldı! Bulaşıcı ve Kör Edici...

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İngiltere'de sağlık yetkilileri, Zaditen isimli göz damlasının bir partisinde üretim sırasında steril olmama riski tespit edilmesi üzerine 11.000'den fazla ürünün acilen geri çağrıldığını açıkladı. İlacın kontaminasyon nedeniyle konjonktivit, kornea ve göz kapağı iltihaplarına, tedavi edilmediğinde ise kalıcı göz hasarı ve körlüğe yol açabileceği uyarısı yapıldı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki bildirilmese de, kullanıcıların dikkatli olması isteniyor.

UYARI YAYIMLANDI

MHRA (İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı), uyarıyı yayımlayarak Zaditen 0,25 mg/ml göz damlasının sadece 4V64 parti numaralı ve 30 Eylül 2026 son kullanma tarihli 5 ml’lik bir serisinin geri çağrıldığını duyurdu. İlacın üreticisi Laboratoires Théa, ilgili partide üretim sırasında sterilizasyon sorunları yaşanmış olabileceğini belirtti. Bu sorun, özellikle mevsimsel alerji tedavisinde kullanılan damlaların güvenliği konusunda kaygılara yol açtı.

BULAŞICI VE KÖR EDİCİ

Bakteriyel konjonktivitin oldukça bulaşıcı olması ve tedavi edilmediğinde korneanın zarar görerek körlüğe neden olabilmesi, geri çağırmanın önemini artırıyor. Uzmanlar, bu tür steril ürünlerde çevresel izleme sürecinin hayati olduğunu ve üretim ortamındaki kirleticilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

MHRA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Olumsuz reaksiyon yaşayan veya geri çağırmayla ilgili soruları olan hastalar tıbbi yardım almalı.” Ayrıca hastaların, yaşanabilecek yan etkileri MHRA’nın Sarı Kart sistemi üzerinden bildirmesi istendi.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Söz konusu göz damlası genellikle saman nezlesi, kaşıntılı ve kızarık göz gibi mevsimsel alerji semptomlarını azaltmak için kullanılıyor. Ancak bu özel parti, bağışıklık sistemini baskılayarak alerjik reaksiyonları azaltmak yerine iltihaplanma ve enfeksiyon riski doğurabilir.

Göz sağlığını korumak için ayrıca dış ortamlarda güneş gözlüğü kullanımı, eve girince duş alma ve burun deliklerine vazelin sürme gibi yöntemlerin uygulanması tavsiye ediliyor.