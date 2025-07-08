Bakanlıktan 'Sıcaklık' Uyarısı, Sakın Bunu Yapmayın!

Türkiye'de hava sıcaklıkları vatandaşları canından bezdirirken bakanlıktan dikkat çeken uyarılar geldi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan 'Sıcaklık' Uyarısı, Sakın Bunu Yapmayın!
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Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Günde en az 2,5-3 litre su içilmeli; çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır" denildi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yükselen nem oranlarının, özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi bazı basit önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmak mümkündür. Sıcak çarpması, yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Aşırı sıcak ve yüksek nem, vücudun ısı dengesini bozarak su/mineral kaybına (dehidrasyon) ve sıcak çarpmalarına neden olabilmektedir. Yüksek ateş, baş ağrısı, sersemlik, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde kişinin ivedilikle serin bir alana taşınması ve sonrasında bir sağlık kuruluşuna başvurulması, erken müdahale açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

'BOL SU TÜKETİN'

Sıcak havalarda vücudun, terleme yoluyla fazla miktarda su ve mineral kaybettiği hatırlatılarak, "Bu durum dehidrasyona yol açarak halsizlik, baş dönmesi ve bayılma gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle aşırı sıcak havalarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmeli; çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılması gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka takılmalı, UV (ultraviyole) korumalı güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Açık renkli, pamuklu ve bol giysiler tercih edilmeli; güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Vücut ısısını dengelemek için ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir. Evler ve iş yerleri sabah ve akşam saatlerinde havalandırılmalı, oda sıcaklığı 24-27 derece arasında tutulmalıdır" denildi.

Bakanlıktan 'Sıcaklık' Uyarısı, Sakın Bunu Yapmayın! - Resim : 1

BAKANLIKTAN BESİN ÖNERİLERİ

Ayrıca sıcak havalarda sindirim sisteminin daha yavaş çalıştığı ve bu nedenle beslenme alışkanlıklarının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesi gerektiği işaret edilerek, "Aşırı sıcak havalarda ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı; taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Öğünler, küçük porsiyonlar halinde ve sık aralıklarla tüketilmelidir. Salatalar ile karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmelidir. Aşırı sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersizler vücudu zorlayabilmekte ve kalp üzerinde aşırı yük oluşturabilmektedir. Bu nedenle yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Fiziksel aktiviteler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalı; egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

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