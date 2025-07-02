Türkiye'de 'Şap' Alarmı! İnsana Bulaşır mı, Kırmızı Ette Tehlike Var mı? Bakan Açıkladı

Türkiye genelinde 'şap' alarmı verilirken, ülke genelinde hayvan pazarları geçici süreyle kapatılmıştı. Bakanlık şap hastalığının insana bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Türkiye'de 'Şap' Alarmı! İnsana Bulaşır mı, Kırmızı Ette Tehlike Var mı? Bakan Açıkladı
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Türkiye’de şap hastalığına karşı alaram durumuna geçilirken, tüm ülkede hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, şap hastalığının insanlara bulaşan bir hastalık olmadığı kaydedildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
(Hayvan Satış Yerlerinin Geçici Süreliğine Kapatılması) Alınan bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir. Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir.

Şap hastalığı zoonoz karakterde bir hastalık olmayıp insanlara bulaşması söz konusu değildir. Kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmamakta olup güvenle tüketilebilir.

Kaynak: DHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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