Dışarı Çıkanın Vay Haline... İstanbullular Dikkat! 50 Dereceyi Görecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları normalin üstünde seyrederken, uzmanlar yarın için İstanbullulara flaş bir uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının megakentte 38 dereceyi göreceği belirtirken, bu sıcaklığın asfaltta 50 dereceyi bulacağı bildirildi.

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Dışarı Çıkanın Vay Haline... İstanbullular Dikkat! 50 Dereceyi Görecek
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları vatandaşları canından bezdirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yeni açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin de üzerine çıkacağı belirtildi.

İstanbul’da sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkması beklenirken, asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulabileceği kaydedildi.

Dışarı Çıkanın Vay Haline... İstanbullular Dikkat! 50 Dereceyi Görecek - Resim : 1

Gelecek hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı kaydedilirken, İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın (9 Temmuz) hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkacağı, bu sıcaklığın asfaltta ise 50 dereceleri bulabileceği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da konuya ilişkin bir uyarı yaparak, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı. AKOM’un açıklamasında, "9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir” denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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