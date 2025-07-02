Günde Üç Öğün Ton Balığı Yedi, Başına Gelmeyen Kalmadı

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ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki ofis çalışanı Nasha Montgomery, aylar boyunca günde üç öğün ton balığı tüketmesinin ardından cıva zehirlenmesine yakalandığını açıkladı. 2021'in sonunda yüksek proteinli beslenme amacıyla ton balıklı salatalar hazırlayan Montgomery, bu sürede haftada yaklaşık altı konserve ton balığı tüketti. Zamanla kas krampları, karıncalanma ve metalik tat gibi belirtiler ortaya çıktı.

KAN TESTLERİ NORMAL ÇIKTI AMA...

İlk aşamada belirtilerini strese bağlayan Montgomery, hastanede yapılan kan testlerinin normal çıkması üzerine durumu ciddiye almadı. Ancak rahatsızlıkları geçmeyince yeniden doktora başvurdu ve detaylı testler sonucunda vücudunda yüksek oranda metal cıva tespit edildi. Doktorlar, genç kadının yaşadığı semptomların ciddi bir cıva zehirlenmesine işaret ettiğini belirtti.

'SAĞLIKLI BESLENDİĞİMİ SANIYORDUM'

Montgomery’e cıva kaynaklı sağlık sorunlarının kalıcı hasar bırakmaması için ton balığını diyetinden tamamen çıkarması önerildi. Altı ila sekiz aylık bir arınma süreci geçirdiğini belirten Montgomery, “Sağlıklı beslendiğimi sanıyordum, ama iyi şeylerin fazlası zararlı olabilir” diyerek uyarıda bulundu. Zaman zaman hala karıncalanma hissettiğini ancak genel sağlık durumunun düzeldiğini ifade etti.

TON BALIĞINDAKİ TEHLİKE

Uzmanlara göre ton balığı gibi büyük deniz canlıları, denizlerdeki cıva birikimi nedeniyle yüksek düzeyde toksik metal içerebiliyor. Özellikle orkinos gibi bazı türlerin daha fazla cıva taşıdığı, bu yüzden haftada iki kutudan fazla ton balığı tüketiminin riskli olabileceği vurgulanıyor. Hamileler ve çocuk sahibi olmak isteyen kişiler için bu risk çok daha yüksek.