Çok Fazla Ekran, Daha Az Zeka: Yeni Araştırmadan Çarpıcı Sonuçlar

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Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin zeka gelişimi üzerindeki olası etkileri, bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı bir araştırmayla yeniden gündeme geldi. Araştırmaya göre; televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla fazla zaman geçiren çocukların ortalama IQ düzeyleri daha düşük. Aynı zamanda bu çocukların beyin hacimlerinin de daha küçük olduğu gözlemlendi.

EKRAN KULLANIMI BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR

Bilim insanları, çocukların daha düşük zekaya ve beyin boyutunun önemli bir göstergesi olan intrakraniyal hacmin (ICV) daha az olmasına neden olan temel etkenlerden birinin yoğun ekran kullanımı olabileceğini belirtiyor. Buna karşılık, boş zamanlarında düzenli egzersiz yapan çocukların daha yüksek zeka seviyelerine ve daha büyük beyin hacmine sahip oldukları tespit edildi.

BİNLERCE ÇOCUK İNCELENDİ

Avrupa genelinden toplanan verilerin kullanıldığı çalışmada, binlerce çocuğun zeka düzeyleri, boş zaman alışkanlıkları ve ekran süresi detaylı şekilde analiz edildi. Araştırmacılar, boş zaman aktiviteleriyle zeka gelişimi arasında anlamlı bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Daha büyük ICV değerlerinin yüksek bilişsel yeteneklerle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.

ETKİSİ YAŞAM BOYU SÜRÜYOR

Çin merkezli araştırma ekibi, bu bulguların uzun vadeli etkiler taşıyabileceğini söylüyor. Özellikle çocukluk döneminde aşırı ekran süresine maruz kalmanın, beyin gelişimi üzerinde yaşam boyu sürebilecek sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor. “Bu bulgular, çocukların medya kullanımının yönetilmesi ve düzenlenmesinin yanı sıra fiziksel aktivitenin artırılmasının da kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.” ifadelerine makalede yer verildi.

Araştırma, teknolojik cihaz kullanımının çocuklar arasında son yıllarda dramatik biçimde arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. İngiltere’de yapılan bir analiz, 5-15 yaş grubundaki çocukların ekran başında geçirdiği sürenin 2009 yılında haftalık 9 saatten, 2018'de 15 saate çıktığını ortaya koymuştu. Bu artışın, sosyal becerilerden fiziksel sağlığa kadar birçok alanda olumsuz etkiler yarattığı düşünülüyor.

BAZI AVANTAJLARI VAR AMA...

Uzmanlar, ekran kullanımının bazı avantajları olduğunu kabul ediyor: Öğrenme desteklenebilir, dijital araçlarla arkadaşlıklar kurulabilir. Ancak öte yandan çevrimiçi zorbalık, şiddet içeriklerine erişim, fiziksel aktivite eksikliği, göz yorgunluğu ve sosyal becerilerin zayıflaması gibi ciddi riskler de bulunuyor.