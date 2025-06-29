Sivas'ta Kene Kaynaklı Bir Ölüm Daha... Toplam Can Kaybı 10'a Çıktı

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Türkiye’de bu yaz aylarının kabusu haline gelen kene kaynaklı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Sivas’ta kene yapışması sonucu vücutlarına bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10’a çıktı.

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, 4 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle ilçede bulunan hastaneye kaldırılmıştı. 2 gün sonra da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilen Uymaz’ın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalandığı belirlendi.

Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. Uymaz’ın vücuduna yapışan keneyi fark edemediği veya virüsün dışarıdan kendisine bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Uymaz’la birlikte bu yıl KKKA sonucu Sivas’ta ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

DİĞER KENTLERDE DURUM NE?

Kayseri: Kurban Bayramı'ndan itibaren toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tokat: 22 Haziran'da bir kişi keneden hayatını kaybetti.

Çorum: 18 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Tunceli: 22 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Çankırı: 23 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA