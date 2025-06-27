Grip Gibi Başlayıp Hayat Karartıyor! Yazın Görünmeyen Düşmanı Her Yerde… Sessizce Öldürüyor

Ölümle sonuçlanan vakaların çoğalmasının ardından uzmanların uyarılarını peş peşe yaptıkları kene için bir uyarı daha geldi. Dr. Meltem Öner Karaçay, kene ısırmalarında belirtilerin gribe benzetildiğine dikkat çekerek “Baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları hastalığın ilk belirtileri arasında yer alıyor” dedi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, ölümle sonuçlanan kene ısırmalarına karşı uyardı. Karaçay "Baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları hastalığın ilk belirtileri arasında yer alıyor. Bu semptomlar gribe benzediği için genellikle hafife alınabiliyor" dedi.

Grip Gibi Başlayıp Hayat Karartıyor! Yazın Görünmeyen Düşmanı Her Yerde… Sessizce Öldürüyor - Resim : 1

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile kırsal alanlarda vakit geçirenlerin risk grubunda yer aldığını belirten Karaçay, KKKA’nın grip ile karıştırılabilecek belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade etti.

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KKKA virüsünü taşıyan kenelerin Türkiye’de en sık Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Sivas çevresinde görüldüğüne dikkat çeken Karaçay, bu bölgelere seyahat edenlerin ve bölge halkının ekstra tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, son yıllarda Ege Bölgesi ve İstanbul’da bu virüsü taşıyan kenelere rastlanmadığını belirtti.

Grip Gibi Başlayıp Hayat Karartıyor! Yazın Görünmeyen Düşmanı Her Yerde… Sessizce Öldürüyor - Resim : 2

'DİKKATLİCE ÇIKARILMALI'

Kene tutunmalarında doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını dile getiren Karaçay, “Kene, bir cımbız yardımıyla, gövdesine zarar vermeden dikkatlice çıkarılmalı. Eğer kişi bunu yapamıyorsa, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” diye konuştu.

Grip Gibi Başlayıp Hayat Karartıyor! Yazın Görünmeyen Düşmanı Her Yerde… Sessizce Öldürüyor - Resim : 3

Hastalığın ölümcül seyredebileceğini de hatırlatan Karaçay, şüpheli durumlarda kişilerin en az 10 gün boyunca sağlık açısından izlenmesi gerektiğini söyledi. “Belirtiler griple karıştırılsa da KKKA çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle uzman değerlendirmesi şarttır” dedi.

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Kaynak: İHA

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