Grip Gibi Başlayıp Hayat Karartıyor! Yazın Görünmeyen Düşmanı Her Yerde… Sessizce Öldürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, ölümle sonuçlanan kene ısırmalarına karşı uyardı. Karaçay "Baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları hastalığın ilk belirtileri arasında yer alıyor. Bu semptomlar gribe benzediği için genellikle hafife alınabiliyor" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile kırsal alanlarda vakit geçirenlerin risk grubunda yer aldığını belirten Karaçay, KKKA’nın grip ile karıştırılabilecek belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade etti.

5 İLDE RİSK DAHA FAZLA

KKKA virüsünü taşıyan kenelerin Türkiye’de en sık Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Sivas çevresinde görüldüğüne dikkat çeken Karaçay, bu bölgelere seyahat edenlerin ve bölge halkının ekstra tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, son yıllarda Ege Bölgesi ve İstanbul’da bu virüsü taşıyan kenelere rastlanmadığını belirtti.

'DİKKATLİCE ÇIKARILMALI'

Kene tutunmalarında doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını dile getiren Karaçay, “Kene, bir cımbız yardımıyla, gövdesine zarar vermeden dikkatlice çıkarılmalı. Eğer kişi bunu yapamıyorsa, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” diye konuştu.

Hastalığın ölümcül seyredebileceğini de hatırlatan Karaçay, şüpheli durumlarda kişilerin en az 10 gün boyunca sağlık açısından izlenmesi gerektiğini söyledi. “Belirtiler griple karıştırılsa da KKKA çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle uzman değerlendirmesi şarttır” dedi.

Kaynak: İHA